Gesesa celebra a scuola la giornata mondiale dell'acqua Bimbi a lezione di gestione sostenibile delle risorse idriche

.E’ iniziato il giorno 15 Marzo 2018, con la seconda fase del progetto “H2SCHOOL”, il Tour dell’Acqua, presso gli Istituti Comprensivi della Città di Benevento e del Sannio, aderenti al progetto UNICEF – GESESA dal titolo “L’Importanza dell’Acqua nella Vita”.

In occasione della giornata mondiale dell’Acqua, Marzo è stato nominato da GESESA il “Mese dell’Acqua”, ecco il perché di scegliere questo mese, ed in particolare questa settimana per incontrare gli alunni delle scuole.

In particolare GESESA ha incontrato e incontrerà i seguenti Istituti Scolastici: 15 Marzo 2018. I.C. G. Moscati di Benevento; 21 Marzo a.c. I.C. G.B.B. Lucarelli di Benevento; 22 a.c. I.C. S. Angelo a Sasso di Benevento; 23 Marzo a.c. I.C. San Filippo di Benevento e il 4 Aprile a.c. I.C. Leonardo Bianchi di San Bartolomeo in Galdo.

Gli Alunni, che GESESA è riuscita a coinvolgere insieme all’UNICEF, Comitato Provinciale di Benevento, per questo primo anno di H2SCHOOL, sono ben 1.250 con 50 classi partecipanti.

L’Obiettivo di GESESA è aumentare sempre di più la sua presenza nelle scuole, per sensibilizzare le future generazioni su un tema importantissimo come quello della “Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche”.

Per il Tour dell’Acqua, GESESA ha previsto di entrare nelle scuole con uno spettacolo teatrale educativo dal titolo “H2WoW, l’Importanza dell’Acqua nella Vita”, realizzato dalla compagnia teatrale Red Roger, che come ha regista Pier Paolo Palma.

I bambini si sono emozionati nell’ascoltare un eclettico Scienziato (l’attore, Eugenio Delli Veneri), che vuole scoprire il mistero importantissimo della Vita, “l’Acqua”. Accompagnato dal suo assistente, il simpaticissimo Nino (Gianluca Melillo) e dalla personificazione dell’Acqua (la Ballerina Giselle Marucci), hanno rapito l’attenzione delle giovani leve, che hanno partecipato attivamente prima allo spettacolo e poi successivamente al laboratorio, sulla potabilità dell’acqua curato dai tecnici di GESESA e di particolare dall’Ing. Giovanni Tretola.

“La Giornata Mondiale dell’Acqua, è un appuntamento importante che non deve passare inosservato, sostiene, il Presidente GESESA Luigi Abbate, questo è fortemente voluto dalle Nazioni Unite e viene celebrato ogni anno il 22 marzo dal lontano 1992. È opportuno invece cogliere quest'occasione, continua il Presidente dell’Azienda del Servizio Idrico Integrato Sannita, per fermarci a riflettere su un elemento così vitale per la nostra quotidianità, soprattutto in un momento storico in cui si parla di cambiamenti climatici che influiscono sull'ambiente e, tra questi, l'Acqua, purtroppo non sempre presente in più zone del Pianeta.”

Presenti questa mattina anche l’Assessore all’Istruzione e i rapporti con l’Università, Rossella del Prete; la referente dell’Istituto Scolastico S. Angelo a Sasso di Benevento, Mariuccia Cremone; l’Amministratore Delegato di GESESA Piero Ferrari e uno dei membri del Consiglio d’Amministrazione di GESESA Alessandra Itro.