Contratto d'istruzione e ricerca: Uli soddisfatta Finalmente dopo un mese e mezzo si conclude anche il secondo passaggio

La Uil Avellino Benevento rende noto che ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha deliberato di autorizzare la stessa Ministra Madia a esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritta dall’Aran e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria lo scorso 8 febbraio.

Finalmente dopo un mese e mezzo si conclude anche il secondo passaggio per il contratto dell’Istruzione e Ricerca. Adesso resta il parere della Corte dei Conti prima della firma definitiva, per fare così arrivare arretrati e aumenti anche ai lavoratori di questo comparto. Oltre al ripristino delle relazioni sindacali e agli aumenti contrattuali in linea con gli altri comparti, notevoli risultati sono dovuti alle norme di civiltà giuridica introdotte, come il diritto alla disconnessione, le ferie solidali, i congedi parentali e ancora le modifiche alla legge 107/2005 e la maggiore flessibilità oraria negli enti di ricerca.

“Speriamo che il tutto si concluda rapidamente – osserva Fioravante Bosco Uil Avellino Benevento in modo da valorizzare il ruolo di chi opera nei settori della conoscenza, e che riguarda circa un milione e duecento mila persone”.

Redazione Bn