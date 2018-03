Protesta anti Erdogan: occupata azienda sannita | FOTO Attivisti di Benevento e Napoli entrano all'interno della Leonardo Elicotteri, ex Agusta

Un gruppo di attivisti di Napoli e Benevento sono riusciti ad entrare all'interno della Leonardo ELicotteri, ex Agusta, di Ponte Valentino per protestare contro Erdogan e la situazione venutasi a creare in Turchia.

A manifestare sono gli attivisti del L@P Asilo 31 e di Napoli per Kobane. Al centro della protesta l'azienda dislocata nel Sannio che produce pezzi per gli elicotteri Mangusta, velivoli che sarebbero impiegati in Turchia.

Dopo un primo presidio dinanzi ai cancelli chiusi i manifestanti sono riusiti a raggiungere il parcheggio dell'azienda e da lì hanno scavalcato una recinzione entrando all'interno dell'area in cui sorge lo stabilimento.



IN AGGIORNAMENTO