Provincia: Interventi sulla Strada Fondo Valle Isclero Importo complessivo, 120mila euro

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci rende noto che sono in atto le procedure per due interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada Fondo Valle Isclero per un importo complessivo di 120mila euro.

Di questi interventi, tuttavia, solo uno può essere effettivamente avviato tra qualche giorno perché l’appalto relativo, per un importo di 60mila euro, è stato formalmente e definitivamente aggiudicato; per l’altro appalto, invece, poiché l’offerta presentata dalla ditta, risultata vincitrice, presenta un ribasso a base d’asta di oltre il 37% (dunque troppo elevato o sotto soglia”, in termine tecnico) è necessario, ai sensi della legge vigente in materia di appalti pubblici, accertare la congruità economica della stessa.

E' inevitabile che questo ulteriore intervento non potrà essere effettuato a breve, ma solo una volta esaurito l’accertamento tecnico-amministrativo-contabile.

La manutenzione straordinaria programmata dal Settore Infrastrutture della Provincia sulla Fondo Valle Isclero concerne il ripristino del tappetino, interventi su barriere, giunti di protezione e messa in sicurezza di piccoli smottamenti.

Redazione Bn