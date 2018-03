Dopo il furto, la Provincia lancia "Una firma per il Museo" Domenica ingresso libero al Museo del Sannio e al Museo Arcos

Domenica 25 marzo tutti avranno libero ingresso al Museo del Sannio in piazza Giacomo Matteotti e al Museo Arcos in via Stefano Borgia di Benevento per testimoniare la loro solidarietà con gli Istituti culturali del Sannio e la loro condanna per lo sfregio inflitto da ignoti al Museo del Sannio nella notte del 21 marzo scorso.

Ricci chiede a tutti un gesto simbolico, ma privo di retorica: non un’azione risolutiva, ma una piccola-grande prova, insieme, di consapevolezza della gravità dell’accaduto e di affetto per i Musei.

«Chiedo ai cittadini sanniti» - ha dichiarato Ricci – «di venire al Museo del Sannio e al Museo Arcos per dimostrare la condanna “senza se e senza ma” dell’ignobile furto e del danneggiamento di opere d’arte di inestimabile valore. La gente di questa Provincia ama il Museo del Sannio e il Museo Arcos perché essi conservano tremila anni di storia e le nostre stesse radici. Non saranno due o tre criminali a poter distruggere questo enorme patrimonio. La ricchezza vera, profonda, autentica, cioè la cultura di questa terra la si ritrova nel Museo del Sannio e nel Museo Arcos: mi aspetto che gli uomini e le donne di buona volontà isolino i malviventi. Io so che la parte migliore della nostra gente si è sentita offesa dall’azione criminale dell’altra notte. Faccio appello a tutti, dunque, per dimostrare del proprio affetto e del proprio amore per le prestigiose Istituzioni culturali locali lasciando domenica mattina una firma e un pensiero all’ingresso di questi Musei che saranno gratuitamente visitabili». Si ricorda che l’orario di apertura dei Musei è 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30.