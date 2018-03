Benevento, vandali in auditorium: accuse al Comune Nuova denuncia del Meetup Partecipazione a 5 Stelle

"Lo spettacolo che ieri sera si sono trovati di fronte alcuni dei nostri attivisti, nell’Auditorium della Spina Verde al Rione Libertà ha dell’incredibile e dimostra, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, l’ignavia, l’imperizia, il dilettantismo e l’indolenza con cui vengono amministrati e controllati qui in città le opere pubbliche."

Inizia così la nota del Meetup Partecipazione a 5 Stelle dopo il gravissimo episodio.

"Tutto distrutto, con registrazione agli atti dei gravi danni, che rendono lev andalizzazioni deimesi scorsi, al confronto, roba di ragazzetti.Questo evento, si è verificato nonostante più volte questo meet up e il giornale online Sannio report abbiano messo in luce la mancata sorveglianza dell’importante e costosa struttura.

A nulla, infatti, sono valsi i gridi di allarme lanciati ed il ricorso alle forze dell’ordine in più di un’occasione per cercare di tutelare l’Auditorium, per non parlare poi dell’Amministrazione, da cui sono derivate solo “chiacchiere” senza nessun reale intervento sulla sorveglianza, sulla videosorveglianza e sulla tutela.

Dall’ultima incursione è passato poco più di un mese, ma,nonostante fosse stata presentata al Comune una “diffida” riguardo la preservazione dell’Auditorium, dalle stanze di Palazzo Mosti, come al solito nulla si è fatto.

Ed è per questo che ieri sera è stato chiesto l’intervento deii Carabinieri, proprio perché con la lettera di diffida, ignorata dall’Amministrazione Comunale, adesso si agirà legalmente, per cercare di porre un freno a un andazzo che, definirlo sconcertante, è un eufemismo.

Vorremmo chiedere al sindaco Mastella dov’è finito l’imprenditore che voleva donare al Comune la videosorveglianza della struttura, dov’è finito il ripristino della convenzione con le guardie giurate per la sorveglianza e, soprattutto, dov’è finita, in questa città, la capacità di amministrare beni pubblici in modo da non dover più osservare certi spettacoli come quello di ieri sera.

E’ inutile oramai, ma pur sempre doveroso, sottolineare che parte dei nostri concittadini, per aver voglia di commettere reati di questa portata, sono da definirsi quanto meno incivili e più simili alle bestie. Purtoppo ci si deve rendere conto che qualsiasi luogo cittadino che viene abbandonato , ignorato o dimenticato dalle istituzioni, viene costantemente vandalizzato e depredato.

Qualcuno continua a pensare che girando per la città e trovando questi scempi agiamo solo a livello mediatico, ma non è affatto cosi. Stavolta agiremo nell’unico modo che conosciamo: le denunce. Per accertare le responsabilità amministrative e politiche di chi avrebbe potuto e dovuto agire e,pur ricevendo segnalazioni e sollecitazioni, non ha provveduto in alcun modo."

Redazione Bn