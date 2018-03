Ex statale 87 "Sannitica": Ricci riceve i sindaci Nei prossimi giorni, riunioni tra le strutture tecniche per mettere a punto provvedimenti

Stamani il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha ricevuto i sindaci del comprensorio attraversato dalla strada ex statale 87 "Sannitica" da Amorosi - Castelvenere a Pontelandolfo, alla presenza del Consigliere provinciale delegato alla viabilità Giuseppe Di Cerbo e del Responsabile del Servizio Viabilità, Salvatore Minicozzi.

L'arteria, che corre in un territorio tormentato dal punto di vista geomorfologico, mette in collegamento la Valle Telesina con l'Alto Tammar, consentendo dunque il collegamento tra il Molise ed il Casertano - fascia costiera tirrenica, presenta gravi problematiche in ordine alla percorribilità ed alla sicurezza del traffico veicolare. Trasferita dal patrimonio statale a quello regionale eda questo a quello provinciale, senza un adeguato supporto finanziario per la manutenzione né straordinaria, né ordinaria, l'arteria necessita di interventi radicali di ristrutturazione funzionale.Il traffico che la impegna non è solo di carattere locale, ma riguarda la percorrenza interregionale.

I Sindaci hanno dunque rappresentato al Presidente della Provincia la necessità di proporre un intervento risolutore attraverso la definizione di una Intesa istituzionale tra le Amministrazioni locali per coinvolgere la Regione Campania nell'accesso di risorse finanziarie straordinaria. Nei prossimi giorni si avranno riunioni tra le strutture tecniche per mettere a punto i provvedimenti.

Redazione Bn