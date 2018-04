Un nuovo sprar per migranti e rifugiati a Torrecuso La struttura sarà presentata venerdì'

Venerdì 20 aprile alle ore 15.30 a Torrecuso, nella Sala Consiliare di Palazzo Caracciolo Cito, in piazza A. Fusco, ci sarà la presentazione dello Sprar, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, del Comune #Welcome di Torrecuso.

Porteranno i loro saluti il sindaco di Torrecuso Erasmo Cutillo, il Direttore della Caritas Diocesana di Benevento don Nicola De Blasio, il parroco di Torrecuso don Antonio Fragnito e il Consigliere regionale della Campania Erasmo Mortaruolo. Seguiranno l’intervento dell’Assessore alle Politiche sociali e giovanili, Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Torrecuso Alessandra Limata e la presentazione dello Sprar affidata ad Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Benevento e Direttore del Consorzio “Sale della Terra” Onlus. La Direttrice del Servizio Centrale Nazionale SPRAR Daniela Di Capua chiuderà l’incontro.

Lo Sprar di Torrecuso, che sarà coordinato da Nicoletta Maiello, potrà ospitare fino a 30 richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari o monoparentali.

Al termine della conferenza stampa, nella Sala degli Affreschi, ci sarà un piccolo rinfresco.