Mortaruolo e De Luca incontrano la Fondazione Maugeri La Maugeri vuole potenziare gli investimenti nel Sannio, incontro in Regione

Questa mattina presso la sede istituzionale della Regione Campania il Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo ha incontrato con il governatore, Vincenzo De Luca il management della Fondazione Maugeri composto dal Direttore generale Paolo Migliavacca e da Mauro Carone, direttore dell’Istituto Scientifico di Cassano delle Murge. Presente anche il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano.

“L’Istituto Maugeri di Telese Terme - ha commentato l'onorevole Mortaruolo - è un'eccellenza, tanto da rappresentare un rinomato benchmark. Un'eccellenza assoluta e un punto di riferimento in Italia per la Medicina riabilitativa e la ricerca. Con il presidente De Luca abbiamo accolto con grande entusiasmo la volontà profilata del dottore Migliavacca di voler potenziare gli investimenti nel Sannio con la convinzione che abbia le caratteristiche ideali per crescere sia internamente che per acquisizioni, consolidando e incrementando la sua posizione e dando così grande impulso ad una fase di evoluzione e crescita dell'intero comparto nella provincia di Benevento e in regione Campania”.