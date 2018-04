Universiadi, Giunta approva progetto per 'Ciro Vigorito' La giunta ha approvato il progetto definitivo per i lavori da eseguire nelle strutture sportive

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato, stamani, il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di adeguamento e completamento degli impianti che ospiteranno la manifestazione "Universiadi 2019" a Benevento. Tra gli impianti interessati anche lo stadio 'Ciro Vigorito', per un importo di 1.100.000 euro, e il Campo Rugby

Pacevecchia, per un importo di 350.000 euro. La Giunta ha, altresì, deliberato il progetto esecutivo relativo agli “Interventi per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie per la città di Benevento, il recupero di un immobile di proprietà comunale da adibire a "casa di quartiere" a servizio del quartiere Pacevecchia” per un importo di 700mila euro. Il progetto prevede una nuova distribuzione interna con spazi comuni, laboratori sociali, culturali e multimediali per la partecipazione attiva e l'auto-organizzazione degli abitanti della zona, di concerto con l'attivo Comitato di Quartiere, allo scopo di avvicinare i cittadini e i giovani al mondo del lavoro e delle istituzioni. La struttura, a lavori terminati, diverrà un importante centro di formazione e di orientamento lavorativo per i giovani e un significativo punto di riferimento e socializzazione per i cittadini e gli immigrati dell'intero quartiere.