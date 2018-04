Pastorale giovanile: tre giorni di esercizi spirituali Il Vescovo Mimmo incontra i giovani

Tempo di esercizi spirituali per i giovani della diocesi, per lasciare che sia lui a parlare. Sulla domanda “Maestro, dove abiti?” s’interrogheranno i giovani dai 18 ai 35 anni, durante gli esercizi guidati dal vescovo Mimmo da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio presso il centro la pace di Benevento ed organizzati dalla pastorale giovanile in collaborazione con il settore giovani diocesano di azione cattolica e con l’ufficio vocazioni.

Redazione Bn