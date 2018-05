Piove in classe: scuola chiusa. Il sindaco: "Tutto risolto" Ancora problemi per le precipitazioni straordinarie di ieri

Piove in classe a Telese, zampilli che arrivano nelle aule della scuola Massimo D'Azeglio con la scuola che è stata chiusa.

Da quanto dichiara il primo cittadino nell'Istituto sono state lasciate aperte delle finestre, e vista l'eccezionalità delle precipitazioni di ieri, l'acqua si è propagata entrando anche da sotto le porte, incanalandosi e finendo anche nelle strutture interne, bagnando i solai in cartongesso e rendendo necessaria la chiusura della scuola.

Persino grandine in classe con la finestra aperta, e acqua che scendeva a zampilli nelle aule dei piani inferiori.

Il sindaco di Telese, Pasquale Carofano, ha spiegato che in ogni caso non c'è nessun problema di infiltrazioni dal tetto: “L'acqua è finita in una struttura in ferro adiacente alla porta di emergenza, finendo nel cartongesso che è caduto. Oggi si stanno asciugando e domani riapriremo l'aula. Le precipitazioni sono state inverosimili, e per questo c'è stato questo allagamento. Ma in ogni caso non c'è assolutamente alcun problema strutturale, nessuna infiltrazione dei solai. Ora basterà un giorno per ripristinare tutto, già domani infatti gli alunni potranno tornare in classe. Avremmo potuto aprire anche questa mattina ma abbiamo preferito di no per concedere un po' di tempo in più al personale scolastico per pulire le aule”.