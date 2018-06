Gate88 turismo: l'importanza di affidarsi ai professionisti Per evitare brutte sorprese è fondamentale rivolgersi agli esperti: come l'agenzia telesina

L'agenzia viaggi e turismo gate 88 di Telese Terme, punto di riferimento in valle telesina, di tutti gli appassionati, nasce grazie alla passione e alla competenza di Teresa Romano, la quale sempre pronta e disponibile nel consigliare le migliori destinazioni ad hoc.

E in tempo di vacanza è fondamentale, per non incappare in brutte sorprese, affidarsi alla competenza dei professionisti.

E' proprio il caso di Gate 88, che forte di una lunga esperienza maturata nel settore del Turismo, dell’attenta conoscenza delle destinazioni, delle rotte aeree e dell’accurata selezione dei fornitori più qualificati, nasce a Telese Terme in provincia di Benevento.

La GATE 88 è una realtà commerciale altamente specializzata nel settore viaggi e turismo, proponendosi quale operatore professionale in grado di assistere il cliente fornendo maggiori garanzie e consulenza diretta legate al tempo libero e al business.

Naturalmente la attività di Gate 88 si concentrano sul turismo outgoing, con mete di tutto il mondo nel novero delle scelte possibili per i turisti: dall'Italia all'Europa fino all'Africa, all'Australia, alla Nuova Zelanda a tutto il continente americano passando per le Crociere.

Ma Gate 88 è specializzata anche nell'accoglienza di turisti sul territorio, e quindi sul turismo incoming, :gestito attraverso la selezione di alberghi, hotels, villaggi, residence, agriturismi e Masserie, e la realizzazione di soggiorni di charme, prenotazioni e offerte vacanze, nonché tour di gruppo per italiani e stranieri nelle principali località campane sannite e della nostra Valle Telesina di interesse religioso, culturale ed enogastronomico.

Come spiegano dall'agenzia infatti: “Siamo in grado di fornire una consulenza turistica a 360 gradi con approfondita padronanza delle diverse destinazioni ed in grado di interpretare ogni singola richiesta come un’esperienza unica, con uno stile inconfondibile dato dalla consapevolezza che il viaggio rappresenta un’esperienza piena di significati, una straordinaria occasione per aprirci ed entrare in contatto con culture, popoli, lingue e storie diversi”.

Il viaggio, in tempi frenetici come quelli attuali, deve obbligatoriamente far rima con relax, e dunque pianificare e azzerare la possibilità di imprevisti o brutte sorprese è fondamentale: per farlo serve affidarsi ai professionisti, a chi ci mette la faccia, come l'agenzia Gate 88.