Pastorale della Salute, appuntamenti accanto alle fragilità Gli eventi organizzati dalla Diocesi di Cerreto, Sant'Agata de' Goti e Telese Terme

L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, facendo tesoro del particolare dono della lettera pastorale “Coraggio, alzati! Ti chiama!” del Vescovo Mimmo, ha programmato alcuni momenti diocesani per essere accanto ad alcune fragilità, per prendersi cura degli altri ed immergersi nell’umanità fragile e sofferente alimentando la speranza in coloro che non hanno più speranza: “Coraggio, alzati! Io sono con te!”.

L’Ufficio, con l’ausilio del Vescovo della diocesi di Cerreto, Telese, Sant'Agata de' Goti, propone a livello foraniale un momento di preghiera e di incontro con tutte le famiglie che hanno perso un figlio prematuramente. Questi momenti di incontro e di confronto aiuteranno le famiglie a rompere la solitudine e il silenzio in cui spesso si vive l’esperienza del lutto, formando un gruppo di Auto Mutuo Aiuto dove poter condividere il proprio dolore recuperando la serenità interiore.

Ecco gli appuntamenti: • Giovedì 14 giugno 2018 Forania di Airola (ore 19.00 - Chiesa "SS. Annunziata" in Airola). Martedì 26 giugno 2018 Forania di Sant’Agata de' Goti (ore 18.30 Chiesa Concattedrale in Sant’Agata de’ Goti); Giovedì 5 luglio 2018 Forania di Telese (ore 19.00 - Chiesa "Santo Stefano" in Telese Terme); Martedì 10 luglio 2018 Forania di Cerreto Sannita (ore 18.30 - Chiesa Cattedrale in Cerreto Sannita).

Il prossimo sabato 16 giugno 2018 l’ASL di Benevento e l’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute in collaborazione con la sezione AITO (Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali) Campania, presso la sala congressi dell’Ospedale “Sant’Alfonso Maria de Liguori” in Sant’Agata de’ Goti, organizzano un convegno su “Persona con demenza e caregivers: come affrontare la quotidianità attraverso la terapia occupazionale”.

Mentre domenica 24 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso la sede dell’Ufficio in Via Roma a Sant’Agata de’ Goti, organizza una giornata di prevenzione per le malattie cardiovascolari “Coraggio! Prendi a cuore il tuo cuore!”.