Premio "Telesia for Peoples", domenica serata spettacolo Gli organizzatori consengneranno i premi assegnati dall'associazione Icosit

E’ tutto pronto per la celebrazione del Premio “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese per domenica prossima (ore 21,00).

Nell’ambito della serata spettacolo, alle 21, alla quale interverranno come ospiti la giovanissima cantautrice romana Federica Carta, il tenore lirico leggero napoletano Carmine De Domenico e l’Orchestra Jazz del Conservatorio Musicale “Nicola Sala” di Benevento diretto dal Maestro Giuseppe Ilario, si svolgerà la consegna del Premio, istituto per la prima volta dall’Associazione “Icosit” (presieduta da Mimmo Ragozzino e dall’italoamericano Elia Mannetta), che viene assegnato a esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, Politici, Giornalisti, Artisti, Imprenditori, che nella loro attività quotidiana non hanno mai esitato “a schierarsi sempre dalla parte dei più deboli”.

I premiati sono: il Cardinale Crescenzio Sepe (Arcivescovo Metropolita di Napoli); Mario Pietracupa (Presidente Fondazione "Neuromed") per gli eccellenti risultati ottenuti nel campo della ricerca scientifica per la quale impegna, tra l’altro, decine di giovani ricercatori italiani; Antonio Minicozzi (Amministratore "Agrisemi Minicozzi" di Benevento), la cui azienda, pur essendo andata completamente distrutta dall’alluvione nel 2015, ha saputo risollevarsi con mezzi propri, senza ricevere ad oggi alcun ristoro, ma tutelando i quadri occupazionali; Luca Abete (Inviato di "Striscia la Notizia" di Canale 5) per i suoi ; Louis Tallarini, Chairman della "Italian Language Foundation" di New York, presieduta da Margaret Cuomo, per l’impegno che profonde dal 2008 nella diffusione della lingua e della cultura italiana negli Stati Uniti d’America; Ivano Spallanzani (già Presidente Nazionale della Confartigianato e della Banca di Sassari, nonché membro del direttivo di “Telefono Azzurro); Giuseppe Marino, Presidente “Società Nazionale Salvamento” di Genova “essendo una organizzazione non lucrativa, di utilità sociale, attiva nel soccorso marittimo e nella sicurezza balenare, e non solo, che opera con grande professionalità e spirito di servizio a favore di chi è in difficoltà da quasi 150 anni”.

Durante la serata verrà consegnato anche un riconoscimento speciale “Amici del Telesia for Peoples” a Federica Carta, insieme al Maestro Giuseppe Ilario e al presidente dell’associazione “Gli Angeli della Tv”, Boris Roberti. Domani sera (ore 21), intanto, nel parco delle terme di Telese si esibirà il gruppo “Revival Band”.