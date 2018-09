Chiusura Pronto Soccorso. Zinzi (Fi): "Perdita gravissima" Il presidente della Commissione regionale Terra dei Fuochi: "De Luca cambi registro"

“La soluzione alle croniche difficoltà della Sanità campana non può passare per la chiusura indiscriminata di reparti o di circuiti di emergenza, soprattutto in zone interne dove i collegamenti spesso sono complicati". Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, Gianpiero Zinzi che ha aggiunto: "In questo senso la paventata chiusura del Pronto soccorso h24 dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori rappresenterebbe una perdita gravissima oltre a lasciare in difficoltà intere comunità che hanno nel presidio ospedaliero un valido punto di riferimento. Sono al fianco della comunità sannita che, sulla questione sanitaria e non solo, chiede da tempo più attenzione al Governo regionale. De Luca cambi registro e dia un segno tangibile”.