Cordoglio a Puglianello per la morte del sindaco Bartone Il cordoglio di amministratori e degli amici del primo cittadino scomparso oggi all'età di 63 anni

Numerosi gli attestati di cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco di Puglianello, Tonino Bartone, 63 anni. La camera ardente sarà allestita Presso il Comune telesino.

A ricordare il sindaco sannita sono davvero in tanti.

“Sono profondamente scosso e addolorato dalla scomparsa di Tonino Bartone, Sindaco di Puglianello, amico e collega di cui ho sempre apprezzato le spiccate doti umane e amministrative” - ha dichiarato il sindaco di Sant’Agata de’Goti Carmine Valentino.

“Formulo a nome mio personale, dell'Amministrazione Comunale e della comunità di Sant'Agata de' Goti le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Puglianello. Il Sannio perde un uomo generoso ed altruista che ha sempre onorato le Istituzioni con grande senso del dovere”.

“Esprimo ogni mio più sentito ed accorato sentimento di vicinanza nella preghiera alla famiglia di Tonino Bartone sicuro che Egli dall’Alto ci benedice”, scrive Raffaele Crisileo, penalista casertano, amico personale del Sindaco di Puglianello Tonino Bartone e Presidente per l’Estero dell’Organismo Internazionale Aglaia sulla Sacralità della Vita. “Sono anche latore di tre messaggi di cordoglio, per la famiglia e per l’Amministrazione Comunale tutta. Porto la vicinanza di Antonio Salman Sindaco di Betlemme; di S.E.R. Mons Pierbattista Pizzaballa Patriarca dei Latini in Gerusalemme ed infine del Rev. mo Padre Ibrahim Faltas ofm direttore delle Scuole Francescane in Terra Santa (ai quali ho comunicato la triste notizia ) ed ai quali il Sindaco Tonino Bartone e l’intero Consiglio Comunale di Puglianello (Benevento ) di recente accogliendo la mia proposta, in sintonia con il Nunzio Apostolico in Terra Samta SER Mon. Antomio Franco, hanno concesso a loro tre la onorificenza della Cittadinanza Onoraria di Puglianello per stabilire, come era stato fatto con il Comune di Ruviano nei mesi scorsi, un ponte ideale di collegamento con l’unico obiettivo : la Pace”.

“Voglio esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa del Sindaco di Puglianello, Tonino Bartone. Un bravo sindaco e una persona perbene. È stato uno dei primi cittadini più longevi della provincia di Benevento. È stato, infatti, eletto per ben sette volte e ciò anche a dimostrazione di quanto fosse amato dalla sua gente.

In questo momento così triste voglio esprimere anche tutta la mia vicinanza alla famiglia di Tonino alla quale lui ha lasciato una straordinaria eredità fatta di importanti insegnanti di vita”. Così Luigi Barone, consigliere del Governatore De Luca per la sicurezza delle Universiadi

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci, a nome personale e del Consiglio provinciale tutto, ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Tonino Bartone, sindaco di Puglianello.

In un messaggio di condoglianze inviato al Comune sannita, Ricci ha ricordato “l’amministratore saggio e capace che ha guidato con impegno ed amore la sua comunità”.