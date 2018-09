Touring Club Italiano a "Castello e Dintorni" L'assessore Barone: "Ceppaloni nei progetti Bandiere Arancioni e la Penisola del Tesoro"

“Il Touring Club Italiano sarà presente alla manifestazione Castello e Dintorni”. Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo del Comune di Ceppaloni, Emanuela Barone, che ringrazia “il presidente Franco Iseppi e il consigliere e console regionale Giovanni Pandolfo per la disponibilità ad avviare un percorso con il Comune di Ceppaloni”. L’assessore annuncia “la presenza dell’ingegner Pandolfo a Ceppaloni venerdì 21 settembre per una visita al territorio e per partecipare al dibattito sul turismo delle aree interne”. Per Barone “l’obiettivo è attivare una sinergia con il Touring Club, la più importante associazione turistica italiana con quasi 300mila soci, per verificare la possibilità di fare entrare Ceppaloni nei progetti Bandiere Arancioni e la Penisola del Tesoro”. Altra possibile condivisione con il Touring Club Italiano è l’attenzione per il cicloturismo: “Potremmo sviluppare un progetto comune per rendere fruibili i nostri sentieri”.

Intanto, a proposito della kermesse ‘Castello e Dintorni – Festival delle Meraviglie”, che si svolgerà dal 21 al 23 settembre nel borgo di Ceppaloni, l’assessore Barone “ringrazia quanti si stanno impegnando per l’organizzazione di ben ventitré eventi che si terranno nelle viuzze del borgo e nelle piazze. Concerti, dibattiti, mostre, danza, presentazione di un libro, sport, natura, artigianato, enogastronomia, per dare la possibilità a tutte le fasce di età di poter trascorrere serenamente del tempo a Ceppaloni”. Per Barone “sarà una ‘tre giorni’ all’insegna del borgo, di un borgo che intendiamo rivitalizzare e rilanciare. Ci saranno numerose locande enogastronomiche sparse nei vicoletti e nel Castello per promuovere le nostre bellezze, il buon cibo e l’ottimo vino”, aggiunge ancora l’assessore Barone, che a proposito della buona alimentazione afferma: “A novembre, il 24 e 25, terremo nel Castello la manifestazione Tartufo al Borgo, ma ovviamente essendo Ceppaloni Città del Tartufo anche per Castello e Dintorni ci sarà spazio per il famoso tubero”. Riguardo, invece, la gestione degli spettacoli e delle attività connesse, l’assessore ringrazia “la società Azzurra Spettacoli, azienda leader in Campania nel settore degli artisti, per la continua disponibilità. Assieme abbiamo deciso di promuovere un cast artistico che desse spazio a tutte le fasce di età, puntando a gruppi di fama nazionale, come i Modena City Ramblers, per fare in modo che Ceppaloni diventi una vera attrazione; ed i primi riscontri sono assolutamente positivi, avendo ricevuto richieste per dormire anche dalla Puglia”. Poi, l’assessore al Turismo parla anche di Radio Company, i Sancto Ianne e di Ciccio Merolla. “Luca Bravi è una garanzia di successo per le ‘piazze’, Giovanni Principe ed il gruppo invece sono per noi un vanto ed un orgoglio territoriale e sono contenta di averli con altri artisti ospiti per la chiusura della manifestazione. Ciccio Merolla è uno dei percussionisti più bravi del panorama musicale nazionale e sicuramente con il suo concerto farà ‘impazzire’ la piazza!”. Per l’assessore al Turismo, però, “non ci sono solo gli artisti del palco centrale ma tantissimi altri bravi musicisti che allieteranno le serate al palco San Nicola e al Castello. Come ad esempio Cristina Vetrone e Lorella Monti, artiste che hanno portato la loro voce e musica in giro per il mondo, da Rio de Janeiro ad Hong Kong”.