Universiadi: al via i lavori sul campo di Montesarchio Damiano e Caturano: "Finalmente, vigileremo sul rispetto dei tempi"

C'è anche Montesarchio tra le sedi scelte per le Universiadi del 2019. La buona notizia è che i lavori per l'ammodernamento del campo sportivo locale, l'Armando Allegretto, possono partire:

"L'amministrazione comunale di Montesarchio è lieta di comunicare l'avvenuta consegna dei lavori, nell'ambito delle Universiadi, per il rifacimento del campo sportivo comunale Armando Allegretto. Nei prossimi giorni, dunque, si potrà finalmente partire con i lavori sulla struttura.

Soddisfatti il primo cittadino Franco Damiano e il consigliere delegato allo sport Ilaria Caturano che nel merito dichiarano: “Siamo lieti che l'iter burocratico per consegnare i lavori al campo sportivo comunale sia finalmente concluso. Lavori che partiranno a breve e che consegneranno ai cittadini e agli sportivi un impianto modello che sarà sede di un evento importantissimo come le universiadi. Vigileremo sul corretto svolgimento dei lavori e sul rispetto dei tempi, affinché l'Allegretto torni ad essere il fiore all'occhiello dello sport in Valle Caudina”.