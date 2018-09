Al via oggi Castello e Dintorni, il Festival delle Meraviglie Alle 17.30 il convegno per il rilancio delle aree interne. A seguire BorgoINfesta e tanta musica

Nella suggestiva cornice della Corte del Castello di Ceppaloni, alle ore 17.30 di questo pomeriggio, si dà il via alla prima giornata dell’edizione 2018 di “Castello e Dintorni, il Festival delle Meraviglie”. Dopo i saluti istituzionali, l’Assessore al Turismo del Comune di Ceppaloni, Emanuela Barone introdurrà i lavori con una prolusione sul rilancio delle aree interne della Campania, ormai a rischio spopolamento, e sulla necessità di investire sul territorio attraverso una politica di innovazione e promozione.

Occorre valorizzare i borghi a partire dalle proprie risorse, attirando turisti e riattivando il tessuto economico e sociale del piccolo paese. Turismo, artigianato, agroalimentare, beni culturali, sono le ricchezze da cui partire.

Seguiranno gli interventi di Ettore De Blasio, sindaco di Ceppaloni; Ettore Cucari, presidente Regionale Fiavet; Giuseppe Marotta, direttore Dipartimento Demm UniSannio; Gennarino Masiello Vicepresidente Nazionale Coldiretti; Costanzo Jannotti Pecci, Past President Federturismo Confindustria; Corrado matera Assessore al Turismo Regione Campania; Alessandrina Lonardo Mastella, senatore della Repubblica. A moderare il Convegno Pierluigi Melillo, direttore di 696 OttoChannel Tv.

Alle ore 19.00 andrà in scena BorgoINfesta: giocolieri, giullari, mangiafuoco, musica itinerante, stand gastronomici ed artigianali animeranno le vie del centro storico, guidando i visitatori in un viaggio alla scoperta di sapori e tradizioni.

“Castello e dintorni, il Festival delle Meraviglie” ha pensato anche ai bambini. Presso l’Anfiteatro Vico Portanovella c’è “Saltellando”, l’intero Parco dei divertimenti curato dallo Staff GREEN PARK. L’ingresso è previsto a partire dalle ore 19.30.

Nell’incredibile esposizione culturale di testimonianze e opere del Sannio, alle ore 20.00, nel cortile del Castello sarà inaugurata anche la mostra CeppARTE, curata dall’artista beneventano Antonio Rillo.

Espongono: Bossone, Collovà, Rauso, Rillo M., Franco, Bocchino, Della Morte, Basile, De Nigris, Vuotto, Racioppi, Rillo A.

Per l’occasione interverranno Carmen Cavaiuolo, xonsigliere delegato alla Cultura Comune di Ceppaloni; Mara Mazzone, assessore alle Attività Produttive Ceppaloni; Clorindo Tranfa, assessore ai Lavori Pubblici Ceppaloni; Luigi Raia, direttore Agenzia per il Turismo Regione Campania

Prevista tanta musica in prima serata:

Alle ore 21.00 appuntamento al Palco Centrale in piazza C. Rossi con IL BALLO DELLE STREGHE; a cura della Scuola di Danza Scarpette Rosse.

Ore 21:30 Palco San Nicola I TAMMORRE.

Ore 21.20 Palco Castello CANTI D’AMORE E DISTANZA Con CRISTINA VETRONE e LORELLA MONTI

La prima giornata di “Castello e dintorni, il Festival delle Meraviglie” si concluderà con balli scatenati e tanto divertimento in piazza C. Rossi. Sul Palco Centrale a partire dalle ore 23.00 andrà in scena la notte danzante con i FORTYSSIMI LIVE by RADIO COMPANY con Luca Bravi & Joy B dj.