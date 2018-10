Tutto pronto per la 4^ Telesia Half Marathon Con iscrizioni ancora aperte superati i 2500 iscritti. Domenica mattina 7 ottobre a Telese Terme

Ancora pochi giorni per la 4^ Telesia Half Marathon in programma domenica mattina 7 ottobre a Telese Terme, ma le notizie sul numero d’iscritti sono già un suo primo record per questa quarta edizione della Maratonina, ma le iscrizioni sono ancora aperte quindi prevedile non solo un record in quanto ad iscrizioni ma anche quello dei classificati che è di 1900 nel 2016 (1877 nel 2017).

Alle cifre da record degli iscritti per la gara sui 21 km e 97 metri vi si deve aggiungere alla sua seconda edizione le oltre 600 donne per la Pink Race la Passeggiata Rosa di 3 km a favore della ricerca sul tumore della mammella, altro evento che ha riscosso un enorme successo lo scorso anno che poi si è ripetuto in Giugno nell’ambito del Trofeo Città di Telesia l’altra gara Internazionale di 10 km sempre organizzata dal gruppo A.S.D Running Telese Terme . Come per il trofeo Città di Telesia anche la Telesia Half Marathon trova la sua collocazione logistica nel Palazzo delle Terme dove avviene la distribuzione dei pettorali gara e le ultime eventuali iscrizioni, lo stesso dicasi per la Passeggiata Rosa sotto l’egida del Gruppo De Vizia Sanità e come nella precedente edizione vi è la possibilità nelle giornate di venerdi e sabato dalle 8,30 alle 17,00 presso la clinica Ge.P.O.S. di Telese Terme di un controllo a prenotazione gratuita del seno.

Sotto l’aspetto tecnico agonistico la gara di Mezza Maratona ha definito in questi giorni il cast che vedra al via in primis il vincitore della scorsa edizione Rodgers Maiyo (Ken) che stabili anche il record del percorso con 1.02’08”, ma in questa edizione numero quattro avrà avversari di rango, alcuni di loro con primati personali migliori del suo che è di 101’56”, come : Roncer Kipkorir Konga (Ken) personale di 1.01’19”, Joel Maina Mwangi personale di 1.01’33”, inoltre Paul Tiongik (Ken- 1.02’38”), Robert Ndiwa (Ken-1.02’03”), Andrew Kwemoi Mang’ata (Ken-1.02’57”), Elvis Kipkoech (Ken-1.02’45”).

Un bel cast di atleti tutti keniani mentre a difendere i nostri colori sono confermati: Domenico Ricatti, Daniele D’Onofrio, Nfamara Njie e Antonello Landi.

In campo femminile il cast registra il rientro ufficiale alle competizioni di Laila Soufyane dopo la maternità, proprio a Telese l’atleta del C.S. Esercito nel 2015 vinse la prima edizione laureandosi anche campionessa italiana della Maratonina, con lei Sofiya Yaremchuk (Ukr), le keniane Mary Wanjohi, Lenah Jerotich e Ivyne Lagat. Il via della Telesia Half Marathon alle ore 9,00 poco dopo la Passeggiata Rosa e come sempre lo spettacolo tra partenza e arrivo è assicurato.

ORARI DI PARTENZA: alle ore 9,00 la Telesia Half Marathon, alle ore 9,05 la Passeggiata Rosa “Pink Race”, tutte da Corso Europa con arrivo in Viale Minieri.