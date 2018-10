Domenica a Calvi la "Partita per la legalità" Nazionale Attori e Rappresentativa Magistrati. Convegno "Legalità e rispetto delle regole"

Domani, 6 ottobre 2018 a Calvi si disputerà la “partita per la legalità” tra la Nazionale Italiana Attori e la Rappresentativa Italiana Magistrati. L’evento sarà preceduto dal Convegno dal titolo “Legalità e rispetto delle regole” che si terrà alle ore 11 nel plesso scolastico di Calvi. Alla presenza dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, dopo i saluti del sindaco di Calvi, Armando Rocco, e del dirigente scolastico, Anna Bosco, prenderanno la parola Luca Palamara, magistrato, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, già presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e Giovanni Conzo, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Benevento. Il convegno sarà moderato dal giornalista Achille Mottola. Durante il convegno sarà dato molto spazio ai ragazzi che interverranno e riceveranno le risposte ai loro dubbi dai due illustri magistrati. La seconda parte della giornata è dedicata alla “partita per la legalità” tra la Nazionale Italiana Attori e la Rappresentativa Italiana Magistrati.

La Nazionale Italiana Attori, ha avuto come ideatori Pier Paolo Pasolini, Ninetto Davoli che è stato anche il primo capitano, Tony Santagata, Franco Nero, Ugo Tognazzi ed Enrico Montesano. Col passare degli anni ed in particolare a partire dal 1970 la Nazionale ha una grande svolta grazie all’ingresso nella Nazionale di Livio Lozzi, il quale inizia a promuovere a scopo benefico partite di solidarietà di attori. La Rappresentativa Italiana Magistrati, invece, ha certamente origini più recenti, guidata da Luca Palamara, magistrato, già presidente dell’ANM e ora membro del CSM. La partita si giocherà nel pomeriggio di domani, alle ore 16:00, presso il Palasperanza di Calvi.

La Nazionale Italiana Attori sarà così composta: Franco Oppini (cabarettista, attore, cantante e comico italiano, già componente del gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli); Luca Capuano (attore, noto per essere stato l'interprete di Adriano Riva in CentoVetrine e di Edoardo Monforte nella fiction Le tre rose di Eva), Francesco Cicchella (attore, comico, imitatore, cantante e musicista italiano, protagonista di made in Sud e vincitore per due anni consecutivi del programma televisivo Tale e quale show), Francesco Giuffrida, (attore, noto per le sue interpretazioni in molti film, tra cui I Cento Passi e Vento di Terra nonché in diverse fiction tra cui Carabinieri e Squadra Antimafia); Tony Santagata (cantautore italiano ma anche attore in diversi film, tra cui Il testimone dello sposo e la seconda notte di nozze); Edoardo Siravo (attore, regista teatrale e doppiatore italiano), Domenico Fortunato (attore in diversi film tra cui Animanera e Cento metri dal Paradiso, ma anche di note fiction quali Rex, Ultimo, Gente di Mare, Don Matteo), Antonio Palmese, (in passato noto modello divenuto bravo attore, recitando in Rex, Incantesimo, Amori e Passioni, Nassyriah, Baci rubati. Noto anche per aver partecipato alla trasmissione televisiva Ballando con le Stelle dello scorso anno); Angelo Costabile (attore, noto per aver recitato in film importanti quali La meglio gioventù, L’uomo sbagliato, il procuratore, ha partecipato a noti programmi televisivi quali Pechino express e Grande Fratello Vip); Ninetto Davoli (attore, voluto da Pasolini come protagonista insieme a Totò nel film Uccellacci e uccellini. Con Pasolini recita in diversi film quali Il Vangelo secondo Matteo, Teorema, Edipo Re, Il decameron, I racconti di Canterbury, ma anche in tanti altri film quali S.P.Q.R., Il cuore del tiranno, Cemento armato, Pasolini, Il minestrone, Le buone notizie, Tutti al mare, Natale a Londra – Dio salvi la regina), Vincenzo Messina, (attore in diversi film Il Papa buono, La squadra, il bello delle donne, Ultimo – l’infiltrato, Distretto di Polizia, Il peccato e la vergogna, Caterina e le sue figlie, Un posto al sole, Pupetta – il coraggio e la passione, Per amore del mio popolo), Valentino Campitelli, (attore in diversi film quali Il supplente, Questo piccolo grande amore, Matrimonio alle Bahamas, ma anche di note fiction quali I liceali, Carabinieri Suburra), Roberto Oliveri (attore, volto noto anche di Gomorra - la serie, ma anche di noti film quali The Pope, Romeo & Giulietta, Terroni, Sogno di una notte di mezz’estate, Macbeth Around, Desaparecidos.

Rappresentativa Italiana Magistrati: Luca Palamara, membro del Consiglio Superiore della Magistratura; Cesare Sirignano, in rappresentanza della Procura Nazionale Antimafia, DDA Napoli; Antonio Sicuranza, giudice penale presso il Tribunale di Avellino; Fabrizio Basei, giudice penale presso il Tribunale di Velletri, Alessandro Cananzi, giudice penale presso il Tribunale di Napoli; Giuseppe Riccardi, giudice penale presso la Corte di Cassazione; Raffaele Morelli, giudice penale presso il Tribunale di Trani. Grande è l’attesa per l’evento in cui illustri magistrati e noti attori saranno presenti per “la legalità”, a difesa della quale ogni cittadino è tenuto moralmente a dare il proprio apporto.