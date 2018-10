Telesia Pink Race: De Vizia e Gepos in campo per la ricerca Il gruppo sponsor della seconda edizione della gara promuove indagini contro le malattie del seno

"Una gioia immensa vedervi in tante e in tanti, nonostante il meteo non clemente. Segno della vostra voglia di condivisione". Con queste parole ha esordito la dottoressa Roberta De Vizia, responsabile della Senologia, della Casa di Cura Gepos di Telese Terme, al taglio del nastro della seconda edizione della Telesia Pink Race, camminata non competitiva a sostegno della ricerca contro le malattie della mammella. Tantissime le donne che hanno deciso di non far venire meno la loro presenza, nonostante l'annunciata pioggia, colorando di rosa la cittadina termale, per urlare il loro sì alla cura della propria salute. Anche le condizioni atmosferiche avverse hanno ceduto il passo, regalando il sole.

Quest'anno il Gruppo De Vizia Sanità ha scelto di spendersi ancor di più nell'offrire i propri servizi sanitari: non solo finanziando la seconda edizione della Pink Race, non solo garantendo come ogni anno due giorni di indagini tecnico strumentali per prevenire le malattie del seno, in maniera completamente gratuita a 300 donne, anche unendo la propria professionalità a quella dell'Asl di Benevento, appoggiando in una sinergia di intenti, la campagna di prevenzione delle malattie oncologiche.

Lo stesso sorriso che vedo oggi stampato sui vostri volti deve accompagnarvi al vostro controllo da programmare e rispettare. La battaglia della prevenzione è troppo importante per essere persa - ha continuato la dottoressa De Vizia - Le donne stanno acquisendo coscienza di come la malattia che le vede bersaglio preferito non sia un avvenimento da annoverare come sfortuna. Noi accogliamo le donne tentando di indurre in loro un’associazione psicologica: nel momento in cui mi sottopongo a prevenzione mi sto prendendo cura di me, in un clima di solidarietà femminile che può e deve essere gaio".

Anche l'assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani si è resa protagonista di una riflessione al femminile: "Noi donne siamo quelle deputate alla cura. Quante volte ci facciamo da parte, non pensiamo a noi perché crediamo che un nostro familiare, una persona che amiamo in quel momento meriti la precedenza? Bene, oggi vi vedo ancor più agguerrite dello scorso anno. Continuiamo su questa strada".

Aveva promesso d'essere presente edn è stata di parola la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio: "Questa sinergia tra pubblico e privato, tra il gruppo De Vizia sanità e l'Asl di Benevento non può che essere plaudita. Solo così riusciamo e meglio araggiungere capillarmente le donne".

Il Gruppo De Vizia Sanità, presso la Clinica Gepos, ha effettuato 300 esami diagnostico strumentali gratuiti sulla prevenzione del tumore alla mammella nei giorni 5 e 6 ottobre. La Telesia Pink Race, la camminata rosa non competitiva, si è svolta a Telese Terme domenica 7 ottobre 2018. Il totale ricavato dalla sottoscrizione per la partecipazione è stato interamente devoluto alla Airc per la lotta ai tumori.