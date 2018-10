Damiano a Napoli da De Luca: 500mila euro per torrente Tese Il sindaco: "Progetto concordato con Genio Civile, nonostante le scemenze diffuse da qualcuno"

Il sindaco di Montesarchio Franco Damiano è stato convocato dal presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca per oggi pomeriggio, in merito al Repertorio Nazionale degli interventi per la difesa del suolo.

Il Comune di Montesarchio infatti si è classificato tra i primi in graduatoria con il progetto per i lavori di ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Tesa e finanziato con 500mila euro.



Nel pomeriggio l'incontro tra Damiano e De Luca a Palazzo Santa Lucia: “Ancora una volta il Comune di Montesarchio viene premiato dal Governo Regionale – ha dichiarato Damiano – con un progetto finanziato e classificato tra i primi in graduatoria. Un progetto che, andrebbe spiegato a chi ha fatto polemica in questi giorni, abbiamo portato avanti insieme con il Genio Civile, visto che, lo spiego a qualcuno che lo ignora colpevolmente e lo scrive anche nei comunicati, i fiumi che sono nei capoluoghi di Provincia, che sono di competenza dell'Ente Provincia, e il reticolo fluviale che si estende nel territorio provinciale che è di competenza del Genio Civile. E' evidente che il percorso intelligente era proprio quello di agire assieme al Genio Civile, e questa collaborazione è stata premiata, con un finanziamento importante dal Governo regionale. Questo mi rende orgoglioso innanzitutto per la peculiarità specifica del progetto: la salvaguardia dei nostri fiumi e dei nostri corsi d'acqua è imprescindibile per i nostri territori. Con risorse importanti si potrà lavorare bene, anche perché il fiume Tesa com'è noto prosegue nel territorio di Bonea, comune finanziato con altri 700mila euro, risorse che permetteranno di operare bene e in tranquillità.. Si dimostra così l'importanza di lavorare fianco a fianco con le istituzioni. In questi anni si è creato un ottimo rapporto con il Governo Regionale, basta vedere i successi ottenuti da Montesarchio con i progetti per il centro storico o per le Universiadi: testimonianza che con serietà, lavoro e lungimiranza e con spirito di collaborazione si ottiene quel buon governo che è fondamentale per i nostri territori”.