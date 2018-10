Il Comune di Foglianise dona stemma araldico in grano all'Arma La cerimonia domani alle 11 presso la Compagnia di Montesarchio

Domani 13 ottobre, alle ore 11,00, il sindaco del Comune di Foglianise, Giuseppe Tommaselli con i rappresentanti della stessa Amministrazione Comunale e alcune autorità del centro della Valle Vitulanese, doneranno al Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio una scultura in paglia, che raffigura lo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, opera degli “artisti della paglia” organizzatori della nota manifestazione ferragostana della ”Festa del Grano”. La delegazione sarà ricevuta in una cerimonia ufficiale dal Comandante Provinciale Alessandro Puel ed il Comandante della Compagnia Leonardo Madaro. Alla cerimonia sarà presente ancheil primo cittadino di Montesarchio, Francesco Damiano. Il dono, realizzato con le spighe del grano, simbolo per cui la cittadina è conosciuta oltre i confini provinciali, nella ricorrenza del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, vuole testimoniare un segno tangibile di stima di tutta la comunità cittadina di Foglianise nei confronti della Benemerita, presidio di sicurezza per la Valle Vitulanese.