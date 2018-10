La Polizia di Stato incontra gli studenti della Valle Telesina Sul tema della violenza di genere per ribadire che “Questo non è amore”

Ancora una tappa del camper 'rosa' della Polizia di Stato che ha fatto tappa a Telese Terme. I poliziotti hanno incontrato gli studenti del Telesi@ nella sala Goccioloni del Parco delle Terme. Il camper antiviolenza, attrezzato come aula didattica multimediale itinerante, ha accolto numerosi giovani accompagnati dai docenti. Presenti anche il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano; l'assessore alle Pari Opportunità, Filomena Di Mezza; la dirigente dell'Istituto Telesi@, Angela Maria Pelosi.

“La Polizia di Stato – ha affermato il vicequestore Flavio Tranquillo – è consapevole della grande importanza di essere sul territorio non solo attraverso un'azione repressiva degli eventi criminosi ma ancora di più con un'azione preventiva di fenomeni come quello della violenza di genere. La Questura di Benevento ha molto a cuore che vi siano sempre più spazi di riflessione e conoscenza del fenomeno perchè combattere la violenza sulle donne è un’azione prima ancora che culturale, di civiltà e di progresso per la società. Chi minaccia, umilia, perseguita o colpisce una donna lo fa innanzitutto perché supportato dal silenzio da parte della stessa vittima che purtroppo viene riscontrato a tutti i livelli: età, condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità, religione. Di grande aiuto sono quindi le reti con altre realtà territoriali come i centri antiviolenza”.

“Le donne – ha rimarcato il dirigente del Commissariato di Telese Terme - che subiscono violenza si chiudono nel silenzio, nello stesso silenzio della società che non le protegge. Per questo oggi vogliamo che dal nostro confronto possa venire fuori un momento di grande significanza civica che speriamo possa essere il primo di tanti, necessari spazi di riflessione, nella nostra provincia. L'anno scorso all'incontro ha preso parte anche il Questore di Benevento, Giuseppe Bellassai che è stato protagonista di un'intervista a tutto campo realizzata da reporter speciali. Quest'anno invece vogliamo conoscere il vostro punto di vista sulla violenza di genere perchè solo insieme possiamo fare di più per ridurre drasticamente questa piaga”.

Gli studenti dell'indirizzo Economico Sociale e dell'indirizzo Linguistico hanno quindi presentato i progetti portati avanti in questi anni, attraverso foto, video, racconti e una brochure dal titolo “Il Telesi@ per le donne” con alcuni consigli utili.

Tante anche le curiosità alle quali il personale della Polizia di Stato ha dato una risposta su tematiche di stretta attualità, sulle attività svolte in delicatissimi settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione, dell’immigrazione rafforzando quell'Esserci Sempre in nome di un'alleanza che metta al centro sicurezza, legalità e diritti. E ha voluto farlo ancora una volta con i giovani, per i giovani, voci e volti del futuro.