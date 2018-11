1500 firme per la difesa del pronto soccorso di Sant'Agata Proseguono le attività del comitato "Curiamo la vita"

Prosegue l'attività del comitato Curiamo la vita di Sant'Agata de'Goti a difesa del pronto soccorso del locale ospedale. Come si ricoderà più volte nei giorni scorsi il comitato era intervenuto sulla questione con l'occupazione della sede comunale saticulana in segno di dissenso con il piano ospedaliero regionale.

Oggi il comitato si è riunito in città per una raccoltà firme: il comitato ha organizzato in Viale Vittorio Emanuele a Sant'Agata dei.goti una.raccolta firme e la consegna di una brochure informativa dello stato di cui si trova la sanità sannita. "Il risultato- commentano gli organizzatori - è stato più che soddisfacente, i cittadini hanno risposto bene con una presenza massiccia ed un numero di firme importanti di oltre 1500 ,per dire a voce alta non toccate il pronto soccorso del nostro ospedale,ringraziamo tutti anche cittadini di altri paesi ,e ancora ai tanti messaggi di vicinanza che abbiamo ricevuto,noi non ci fermeremo,anzi nei prossimi giorni organizzeremo una riunione appunto per decidere le.prossime iniziative da intraprendere".