Benevento: segnali stradali fuorvianti e pericolosi

La segnaletica stradale verticale di Benevento è fuorviante e pericolosa. E' la denuncia che arriva dal titolare di una scuola guida della città, che in varie occasioni accanto ai suoi allievi è dovuto intervenire per evitare che la confusione provocata da indicazioni fuorvianti generasse situazioni di pericolo. Il problema nasce dalle ultime modifiche che ha avuto la circolazione a Benevento, modifiche cui non sono corrisposti cambiamenti nella segnaletica stradale. Un esempio lampante arriva nella zona del ponte Morandi chiuso: le indicazioni che rimandano all'autostrada Napoli – Bari conducono qui, ma il ponte è chiuso e non si può proseguire, ma indicazioni alternative non ce ne sono. “A un mio allievo avevo detto di seguire le indicazioni per l'autostrada – commenta l'operatore del settore – e ha iniziato a girare in tondo: lui aveva me accanto, ma la stessa situazione si è verificata con un pullman di turisti qualche giorno prima, l'autista non sapeva cosa fare creando intralcio alla circolazione. Immagino che anche per chi viene da fuori ed ha un navigatore si crei la stessa situazione. Si parla di città turistica ma in questo modo non si offre un gran servizio ai turisti, anzi, li si mette in difficoltà”. Stesso discorso per uno stop che si trova sempre in questa zona e che, venendo meno la circolazione del ponte, non ha senso di esistere: “Qui si crea una situazione molto pericolosa: chi è di Benevento e sa che il ponte è chiuso in automatico è portato a tirare dritto, chi invece non lo sa, o invece sta imparando il rispetto dei segnali e delle regole stradale come gli allievi della scuola guida, è portato a fermarsi, rischiando di farsi tamponare, al meglio”. Casi simili si verificano anche altrove: in via del Pomerio, ad esempio, con un preavviso di stop con la tabella ormai cancellata dal sole e dalle intemperie, o a Capodimonte, dove un altro segnale di stop per chi si immette nella strada verso il carcere è fuorviante per chi non sa che il ponte San Nicola è chiuso e da lì non arriverà nessuno.

“Basterebbe installare una segnaletica provvisoria – commenta l'operatore – che eliminerebbe ogni situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione e fornirebbe indicazioni precise a chi viene da fuori”

Crisvel