"Cuore giallorosso", lunedì l'evento conclusivo Saranno fatte due prove, una "tecnica", l'altra Mixology per la preparazione del caffè

Lunedì 18 maggio 2026 si svolgerà presso l’azienda INCAS Caffè, sita nella Zona Industriale Pezzapiana di Benevento, l’evento conclusivo del progetto “Cuore Giallorosso”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Benevento Calcio, INCAS Caffè e IPSAR “Le Streghe”.



Il progetto rappresenta un’importante sinergia tra sport, scuola, formazione e impresa, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio e creare opportunità formative concrete attraverso esperienze dirette nel mondo professionale.



“Cuore Giallorosso” nasce inizialmente dall’idea condivisa tra Benevento Calcio e INCAS Caffè di realizzare una miscela esclusiva dedicata al mondo giallorosso e allo stadio “Ciro Vigorito”, trasformandosi successivamente in un percorso educativo che ha coinvolto gli studenti dell’IPSAR “Le Streghe” durante l’intera stagione sportiva 2025-2026.



Nel corso dell’anno scolastico, infatti, gli studenti selezionati hanno collaborato attivamente con il Benevento Calcio nelle attività hospitality e di accoglienza durante le gare casalinghe, vivendo un’esperienza formativa concreta all’interno delle aree VIP e istituzionali dello stadio.



La giornata del 18 maggio rappresenterà il momento finale del progetto e vedrà protagonisti gli studenti finalisti del concorso “Cuore Giallorosso”, impegnati in due differenti prove pratiche.



Prova tecnica – L’arte dell’espresso italiano

Gli studenti si cimenteranno nella preparazione di un espresso a regola d’arte utilizzando le miscele INCAS “Cuore Giallorosso”.



La prova metterà in evidenza:



tecnica di preparazione;

qualità dell’estrazione;

equilibrio, aroma e corposità del caffè;

qualità della crema;

precisione operativa;

ordine, pulizia e professionalità nel servizio.



Prova Mixology – Cocktail a base “Cuore Giallorosso”

La seconda prova sarà dedicata alla mixology e vedrà gli studenti impegnati nella realizzazione di cocktail originali a base di caffè “Cuore Giallorosso”.



Saranno valutati:



creatività;

tecnica di miscelazione;

armonia dei sapori;

valorizzazione aromatica della miscela INCAS;

estetica e presentazione finale del drink.



Al termine delle prove saranno assegnate:



una borsa di studio da €500 dedicata alla migliore prova tecnica espresso;

una borsa di studio da €500 dedicata alla migliore proposta mixology.



La commissione giudicatrice sarà composta da:

Carmine Iannone;

Adolfo Pastore;

Paola Rosa;

Prof.ssa Paola Guarino;

Rosanna Vigorito.



L’evento si svolgerà in forma privata e sarà riservato esclusivamente agli studenti partecipanti, alla commissione, agli ospiti istituzionali, ai partner del progetto e agli operatori media autorizzati.



La copertura televisiva e giornalistica sarà curata da Otto Channel, che realizzerà interviste, immagini e servizi dedicati all’evento, raccontando nel dettaglio tutte le fasi del progetto “Cuore Giallorosso” e valorizzando il lavoro svolto da Benevento Calcio, INCAS Caffè e IPSAR “Le Streghe”.



Attraverso il progetto “Cuore Giallorosso”, Benevento Calcio, INCAS Caffè e IPSAR “Le Streghe” confermano la volontà di costruire un modello territoriale capace di unire sport, formazione e impresa, promuovendo le eccellenze sannite e offrendo ai giovani opportunità concrete di crescita professionale e personale.