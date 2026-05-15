Nuove strisce blu a Benevento. "Cittadini preoccupati, serve chiarezza" L'appello e gli interrogativo del Comitato di Quartiere Centro Storico

"Qualche giorno addietro avevamo sollevato il problema. Abbiamo avuto informali rassicurazioni dal nuovo gestore che sembrerebbe pronto a collaborare, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni. Questo ci rassicura, ma solo in parte. Il problema, purtroppo, resta ed è grave".

Così in una nota Luigi Marino, presidente del Comitato di quartiere Centro Storico di Benevento che ora chiede chiarimenti al Comune per i nuovi stalli in via di realizzazione proprio in centro.

"Il Centro Storico, morfologicamente, ha ridotte aree di sosta, gli stalli sono pochi, i varchi aperti, il caos sovrano.

Si è pensato ad una distribuzione delle strisce blu che tenesse conto delle peculiarità dei singoli quartieri? Prima di avviare le nuove regole, si è disposta la verifica dei permessi di sosta? Ed ancora - chiede l'avvocato Marino -, è veramente necessario far pagare i cittadini di Benevento anche la domenica ed i festivi? Quanto, dei maggiori introiti, andrà al Comune? Ed il Comune, ha già immaginato come impiegare le nuove entrate?

I correttivi vanno posti in essere prima che si creino criticità e disagi alla Comunità.

A chi vive e lavora nel Centro Storico queste paventate novità non piacciono. Il Comune, di contro, quali argomenti vuole opporre per superare le corrette rimostranze dei consociati?".