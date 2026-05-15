Bmw contro un palo nella notte: ferito un 22enne Incidente stradale la scorsa notte ad Apice lungo la provinciale 27

E' stato trasferito in ospedale il 22enne che la scorsa notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Apice, alle porte del paese.

Il giovane era alla guida di una Bmw quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo, all'altezza della rotonda all'ingresso di Apice, che si è poi schiantato contro un palo.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, il 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Il malcapitato è stato estratto dalle lamiere contorte della berlina tedesca ed affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasferito in ospedale.