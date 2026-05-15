Limatola, canale Tiso: finanziamento di un milione per mitigazione del rischio Il sindaco Parisi: consegniamo a Limatola un intervento strategico per la sicurezza del territorio

Un risultato importante per la sicurezza del territorio e per la tutela di cittadini e infrastrutture, frutto di un impegno portato avanti sin dalla prima legislatura.

E` stato pubblicato il decreto ministeriale che riconosce al Comune di Limatola un finanziamento da 1 milione di euro destinato agli interventi di mitigazione del rischio esondazione del canale Tiso.

“Era un obiettivo che avevamo assunto sin dal mio primo mandato amministrativo - commenta al riguardo il sindaco Domenico Parisi - Oggi, con la pubblicazione del decreto, consegniamo a Limatola un intervento strategico per la sicurezza del territorio. Concludo il mio percorso amministrativo mantenendo l’impegno assunto con i cittadini della frazione Giardoni.

Gia` nel 2021 erano stati effettuati primi interventi che hanno consentito, sin da allora, di evitare problemi di allagamento.

Con questo finanziamento realizzeremo ora un’opera piu` strutturale e definitiva per la messa in sicurezza del canale.”

“Questo finanziamento - aggiunge il vicesindaco Pina D’Angelo - rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e dei cittadini che per anni hanno vissuto con preoccupazione il rischio di esondazioni. Continuiamo a lavorare con serieta` e programmazione per garantire maggiore sicurezza e una migliore qualita` della vita alla Comunita`”.

