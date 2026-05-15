Casa di Jonas, ok alle prestazioni ambulatoriali alla Casa di Jonas Mastella: diventa ora un punto di riferimento di assistenza sanitaria di prossimità

Il I Settore Servizi sanitari del Comune di Benevento ha dato via libera all' Azienda Sanitaria Locale Benevento all’esercizio di prestazioni ambulatoriali presso la Casa di Comunità Spoke sita al I e II piano della struttura denominata “Casa di Jonas” sita in Benevento alla Via Angelo Mazzoni.

"Questa struttura - spiega il sindaco Clemente Mastella- che abbiamo creato e abbiamo affidato all'Asl diventa ora un punto di riferimento di assistenza sanitaria di prossimità a tutto tondo. La neuropsichiatria infantile è già attiva, al primo piano ci saranno ambulatori di discipline importanti quali la cardiologia, l'endocrinologia, la pneumologia e la pediatria, mentre il secondo sarà dedicato all'assistenza psicologica e alla vulnerabilità sociale. Ringrazio la direttrice Spinosa per aver potenziato i servizi verso questo polo sanitario che è una delle realizzazioni dell'Amministrazione di cui sono più fiero ed è un contributo concreto al miglioramento della sanità in città e sul territorio".

