Ok al progetto di fattibilità di adeguamento sismico della scuola San Filippo Lavori anche per efficientamento energetico e l’adeguamento dell’impianto antincendio

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento sismico della scuola San Filippo. "E' un progetto importante - spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello - dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro e per il quale abbiamo già i pareri favorevoli di Soprintendenza e Vigili del Fuoco. Si interverrà, nello specifico, con l’adeguamento sismico del fabbricato esistente, l’efficientamento energetico e l’adeguamento dell’impianto antincendio. In questo modo un edificio scolastico del centro storico, tradizionale punto di riferimento dell'istruzione cittadina con oltre 500 ragazzi, potrà essere adeguato ai più moderni standard di sicurezza e garantire le migliori condizioni per studenti, professori e operatori".

