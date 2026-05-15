Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il terzo turno della Supercoppa di Serie C, Vicenza-Benevento. Dalla lista manca solo capitan Maita, per via della squalifica. Ovviamete assenti anche i lungodegenti Mehic, Simonetti e Ricci (oltre a Nardi). Floro Flores ha recuperato sia Scognamillo che Saio, che non erano al meglio. Questa la lista dei 25 convocati:
PORTIERI
22 Esposito Manuel
1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
13 Celia Raffaele
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
3 Sena Francesco Pio
CENTROCAMPISTI
28 Del Gaudio Matteo
80 Donatiello Matteo
56 Kouan Christian
4 Prisco Antonio
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
21 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco
Floro Flores ne convoca 25 per Vicenza all'assalto della Supercoppa
Assente solo capitan Marta che è squalificato. Recuperati Scognamillo e Saio che non erano al meglio
Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il terzo turno della Supercoppa di Serie C, Vicenza-Benevento. Dalla lista manca solo capitan Maita, per via della squalifica. Ovviamete assenti anche i lungodegenti Mehic, Simonetti e Ricci (oltre a Nardi). Floro Flores ha recuperato sia Scognamillo che Saio, che non erano al meglio. Questa la lista dei 25 convocati: