Fabio Gallo: "Ho battuto le mani al mio Vicenza"

Fabio Gallo da ultimo giorno di scuola. Ha parlato ai suoi ragazzi alla vigilia della finale di Supercoppa e li ha ringraziati per tutto quello che hanno saputo fare. “A fine rifinitura – ha detto il tecnico del Vicenza - ho ringraziato il gruppo perché sono stati sempre molto attenti, molto disponibili, si sono concessi dal primo giorno e quindi sono stato io questa volta a battere loro le mani, perché loro si ersano già congratulati con me quando ho rinnovato il contratto e quando ho vinto il campionato”. Questa volta il “pasillo de honor” è toccato a lui: “Oggi sono stato io a battere le mani a loro ringraziandoli perché ho allenato questo gruppo con grande orgoglio e entusiasmo perché mi hanno sempre dato entusiasmo, voglia e disponibilità”.
Poi ha parlato della conquista da fare, di questa Supercoppa, ultimo trofeo della stagione in palio: “C’è un obiettivo da raggiungere, un trofeo che è in palio e quindi proveremo a fare il massimo che abbiamo sempre fatto, giocando a viso aperto e con serenità. Vedremo poi quello che dirà questa partita”.