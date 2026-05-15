Fabio Gallo: "Ho battuto le mani al mio Vicenza" Il tecnico biancorosso ha riservato solo applausi al termine della rifinitura prima della Supercoppa

Fabio Gallo da ultimo giorno di scuola. Ha parlato ai suoi ragazzi alla vigilia della finale di Supercoppa e li ha ringraziati per tutto quello che hanno saputo fare. “A fine rifinitura – ha detto il tecnico del Vicenza - ho ringraziato il gruppo perché sono stati sempre molto attenti, molto disponibili, si sono concessi dal primo giorno e quindi sono stato io questa volta a battere loro le mani, perché loro si ersano già congratulati con me quando ho rinnovato il contratto e quando ho vinto il campionato”. Questa volta il “pasillo de honor” è toccato a lui: “Oggi sono stato io a battere le mani a loro ringraziandoli perché ho allenato questo gruppo con grande orgoglio e entusiasmo perché mi hanno sempre dato entusiasmo, voglia e disponibilità”.

Poi ha parlato della conquista da fare, di questa Supercoppa, ultimo trofeo della stagione in palio: “C’è un obiettivo da raggiungere, un trofeo che è in palio e quindi proveremo a fare il massimo che abbiamo sempre fatto, giocando a viso aperto e con serenità. Vedremo poi quello che dirà questa partita”.