C'è la V edizione della Borsa di Studio "Carlo Mazzone Global Teacher Prize" Il 15 giugno a Benevento la cerimonia di consegna del premio a 10 studenti

Lunedì 15 giugno 2026, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’ITI “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento, si terrà la cerimonia di consegna della V Edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Campania.

L’iniziativa, promossa dal prof. Carlo Mazzone, Top 10 Finalist del Global Teacher Prize e Global Teacher Prize Ambassador, premierà dieci studenti che si sono distinti non solo per il merito scolastico, ma anche per responsabilità, impegno, solidarietà, attenzione agli altri e valore umano.

Con questa quinta edizione, la borsa di studio raggiunge complessivamente 55 studenti premiati e 22.000 euro distribuiti. Il progetto nasce dall’esperienza internazionale del Global Teacher Prize e dal gesto di grande generosità di Ranjitsinh Disale, vincitore dell’edizione 2020, che decise di condividere parte del proprio premio con gli altri finalisti.

Da quel gesto è nato un percorso che, anno dopo anno, continua a raccontare storie positive, spesso silenziose, ma profondamente significative: storie di ragazze e ragazzi che, attraverso gesti semplici, studio, cura degli altri, resilienza e spirito di servizio, rappresentano esempi concreti per le proprie comunità scolastiche e per il territorio.



La cerimonia si svolge con il patrocinio del Comune di Benevento, del Consiglio regionale della Campania e della Provincia di Benevento. Sono previsti gli interventi di Giovanni Marro, Dirigente Scolastico dell’ITI “Giambattista Bosco Lucarelli”; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Sebastiano Pesce, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Benevento; Marco Consales, Delegato all’Orientamento, Tutorato e Placement dell’Università degli Studi del Sannio; Domenico Suppa, Commissione Orientamento, Placement e Public Engagement dell’Università Giustino Fortunato; Carlo Mazzone, Global Teacher Prize Ambassador. Modera l’incontro Marisa Del Monaco, docente dell’ITI “Giambattista Bosco Lucarelli”.