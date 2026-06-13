Aia Benevento, gli arbitri Russo e Della Porta promossi nella CAN D Grande soddisfazione per i due giovani fischietti sanniti

Nel tardo pomeriggio di ieri, nei locali della Sezione “Francesco Castracane” di Benevento dell’Associazione Italiana Arbitri della FIGC, i fischietti sanniti hanno

svolto l’Assemblea sezionale ordinaria, presieduta da Andrea Zari, con la collaborazione di Maria Vittoria Ievolella (segretaria). Dopo la lunga e articolata relazione associativa del presidente sezionale Daniele Mazzulla e l’esposizione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2025, il Presidente dell’Organo dei revisori sezionali Fioravante Bosco ha letto la relazione sulla regolare tenuta dei conti e dei registri amministrativi sezionali. L’assemblea ha approvato all’unanimità per alzata di mano le relazioni del presidente Daniele Mazzulla.

Subito dopo, Daniele Mazzulla, con grande soddisfazione, ha snocciolato le risultanze ormai certe delle promozioni di arbitri e assistenti nei vari Organi tecnici per la stagione sportiva 2026/27:

a) gli arbitri Francesco Russo e Matteo Della Porta opereranno nella Commissione Arbitri Nazionale della Serie D per dirigere gare del relativo Campionato dilettantistico;

b) l’arbitro Nazzareno Pisano opererà nella Commissione Arbitri Nazionale Interregionale;

c) l’arbitro Alessio Maria Verdicchio opererà per il CRA Campania nel campionato di Promozione;

d) gli arbitri Bruno Frangione, Antonio Genito, Fabio Meccariello, Gaetano Nardone e Giuseppe Volpe opereranno per il CRA Campania nel Campionato di Prima categoria;

e) gli assistenti arbitrali Simone Forgione e Carmine Antonio Rossi opereranno per il CRA Campania nel Campionato di Eccellenza.

“L’intero gruppo dirigente sezionale pone al centro del nuovo corso le parole d’ordine che sono preparazione atletica e tecnica, serenità e divertimento, che sono lo spirito giusto per cementare il gruppo. Cercheremo di rendere più accogliente la nostra Sezione sia sotto l’aspetto strutturale che delle attività periodiche. Tutti gli associati andranno coinvolti anche in attività ludiche per rafforzare lo spirito di squadra. Sia gli arbitri nazionali che quelli regionali dovranno porre a disposizione di tutti le loro esperienze per dar fiducia ai più giovani, molti dei quali si affacceranno per la prima volta nel difficile mondo dell’arbitraggio”, così il presidente Sezionale Daniele Mazzulla.