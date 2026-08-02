Inquinamento, Pd "l'assessore all'ambiente smentisce il sindaco" "Dichiarazioni totalmente contrastanti su accertamenti ed esiti. Cittadini esasperati"

"Su miasmi e inquinamento del fiume, l'assessore Picucci smentisce il sindaco".

Così i consiglieri comunali del Pd di Benevento Francesco Farese, Raffaele De Longis, Floriana Fioretti e Giovanni De Lorenzo "Solo pochi giorni fa Clemente Mastella dichiarava: "Non c'è un problema di salute. Questo mi dicono le autorità". Oggi, invece, il suo assessore all'Ambiente parla di accertamenti ancora in corso e di esiti ufficiali non ancora trasmessi al Comune. A Palazzo Mosti farebbero bene a mettersi d'accordo. I cittadini hanno il diritto di conoscere la verità e di ricevere informazioni chiare, puntuali e trasparenti.

Altro che demagogia e accuse di speculazione politica. Sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica il sindaco abbandoni la propaganda e avvii una seria operazione di trasparenza nei confronti dei beneventani.

Ci sono cittadini esasperati da una situazione che si trascina da troppo tempo e sempre più preoccupati, anche per la carenza di informazioni certe e tempestive".