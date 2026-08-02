Abbonamenti, oggi sottoscritte 20 tessere

35 tessere d'abbonamento vendute sabato, 20 in questa prima domenica d'agosto. 55 in due giorni, non un dato entusiamante. Botteghini chiusi, strade deserte. Potrebbero essere queste le attenuanti generiche, ma il dato complessivo rimane assai deludente: 3.652, non si può negare.
Ricordiamo che in prelazione erano stati sottoscritti 2722 abbonamenti, se ne deduce che in questa settimana di vendita libera sono state vendute 930 tessere. Si capisce che il dato rimane abbastanza lontano dai 5.234 sottoscritti lo scorso anno che sembra sempre più difficilmente raggiungibile.
Da domani mancheranno 19 giorni alla chiusura della campagna abbonamenti. Ognuno potrà fare i conti che vuole. Previsioni mai molto semplici. Sarebbe auspicabile una impennata negli ultimi giorni, ma visti i precedenti (con tutti i giorni a disposizione ormai sprecati) riesce difficile credere in un dato migliore.