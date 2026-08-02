La maglia "Away" sulle spalle della gente comune e l'invito ad abbonarsi Terza serie di foto per l'ufficio marketing: "I nostri dodicesimi sono pronti"

E anche le maglie “Away”, quelle tutte bianche con riporto giallo e rosso, entrano nell'iniziativa del marketing per spingere i tifosi beneventani ad abbonarsi. La casacca bianca, quella da trasferta per intenderci, finisce così (come le altre due maglie nelle prime due serie di fotografie) sulle spalle della gente comune, su quella del fioraio, della farmacista, dell'insegnante, della commessa, del fruttivendolo, del bottegaio che vende il vino. E ovviamente del bimbo che sogna un futuro da calciatore e corre felice sul prato calciando con gioia il pallone. Il “claim” è sempre quello: “I nostri dodicesimi sono pronti. E tu... vuoi essere il nostro dodicesimo? Corri a sottoscrivere il tuo abbonamento”.

La visione degli “attori” prestati al marketing è sempre suggestiva, dovrebbe servire per dare un impulso maggiore ad una campagna abbonamenti che continua ad andare a rilento.