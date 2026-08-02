Ceresoli va in Germania: firmerà per il Norimberga La squadra partecipa alla Bundesliga 2, la serie B tedesca

Andrea Ceresoli va al Norimberga che milita nella 2. Fußball-Bundesliga, la seconda divisione del campionato tedesco. Il difensore centrale classe 2003, di proprietà dell'Atalanta, si trasferisce in Germania: nella giornata di domani lunedì 3 agosto previste le visite mediche e la firma sul contratto. Lo riporta “La Casa di C”, il sito che va capo a Gianluca Di Marzio.

Operazione – afferma il sito - da un milione più il 15% sulla futura rivendita per il giovane calciatore italiano che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Benevento, con cui ha ottenuto la promozione, per 38 presenze complessive e 3 reti tra Serie C, Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Altro talento italiano che saluta il nostro calcio, Ceresoli nonostante la giovane età ha collezionato ben 112 presenze nella nostra Lega Pro più 7 presenze in Serie B tra i nerazzurri, il Mantova, il Catanzaro e come detto il Benevento.