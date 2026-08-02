Benevento Primavera, Coltorti si presenta: "In giallorosso per fare bene" L'attaccante arriva dalla Ternana: "Voglio migliorare e affrontare al meglio il campionato"

Dopo la trafila vissuta nella Ternana, Alessandro Coltorti è un nuovo calciatore del Benevento. Il fallimento delle fere ha spinto il club giallorosso a vincere la concorrenza per il cartellino dell'attaccante che ha sposato in pieno il progetto sannita: "Spero di vincere e di continuare a migliorare, cercando sempre di fare bene. So che ci aspetta un campionato difficile, ma l’obiettivo è quello di fare sempre meglio. A Benevento mi sono trovato subito bene: è tutto organizzato alla perfezione e l’ambiente è davvero positivo. Le mie caratteristiche? Sono un esterno. Le mie qualità principali sono il dribbling e la resistenza, che mi permettono anche di rientrare e dare una mano in fase difensiva. Per questa stagione l’obiettivo è vincere più partite possibile e cercare di arrivare il più in alto in classifica, magari lottando per i primi posti. Ci sono squadre molto importanti: sono scese il Napoli e il Frosinone, che saranno sicuramente tra le favorite. Però anche noi abbiamo un’ottima squadra, quindi speriamo di fare una grande stagione".