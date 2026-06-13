Controlli dei carabinieri nel Sannio specialmente contro furti e truffe In strada i militari del comando provinciale e del 10° Reggimento “Campania”. L'appello ai cittadini

Sono state 292 persone identificate e controllate al pari a 225 veicoli dai carabinieri del comando provinciale di Benevento con l'ausilio delle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”.

Controlli estesi ovviamente in tutta la provincia. Effettuati anche controlli con etilometro, finalizzati a prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza, una delle condotte più pericolose per l’incolumità degli automobilisti, dei pedoni e di tutti gli utenti della strada.

Nel corso dell’attività si è proceduto anche alla denuncia di un uomo per guida reiterata con patente revocata oltre a sanzioni per alcuni automobilisti.

La presenza capillare delle pattuglie ha avuto anche una finalità preventiva contro i reati predatori in genere e le truffe agli anziani, fenomeni che incidono profondamente sulla serenità delle famiglie e delle persone più fragili.

I Carabinieri rinnovano l’invito a contattare tempestivamente il 112 in caso di persone sospette nei pressi delle abitazioni, telefonate anomale, richieste di denaro da parte di falsi appartenenti alle Forze dell’Ordine, sedicenti avvocati, tecnici o incaricati di enti pubblici.

La collaborazione dei cittadini resta fondamentale: una segnalazione immediata può permettere alle pattuglie di intervenire rapidamente e impedire ad esempio che un tentativo di truffa o un furto venga portato a compimento.