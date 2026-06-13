Festa Patronale di Sant’Antonio. Sindaco Coletta: fede, tradizione e identità Il messaggio del primo cittadino di Paupisi in una giornata molto sentita da tutta la comunità

Una giornata di fede, devozione e forte senso di appartenenza. Paupisi celebra oggi 13 giugno la Festa Patronale in onore di Sant’Antonio da Padova, uno degli appuntamenti più sentiti e significativi dell’anno per l’intera comunità. Le celebrazioni, giunte al culmine dopo i giorni della tradizionale Tredicina, rappresentano un momento di profonda partecipazione popolare e religiosa, capace di coinvolgere generazioni diverse nel segno della continuità delle tradizioni e della condivisione dei valori che caratterizzano il paese.

“Sant’Antonio rappresenta da sempre un simbolo di speranza, protezione e vicinanza per le famiglie paupisane – dichiara il Sindaco Salvatore Coletta –. È una figura che accompagna il cammino della nostra comunità da generazioni e che continua a essere un punto di riferimento spirituale e umano per tutti noi”. Per il primo cittadino, la festa patronale costituisce un patrimonio identitario che va oltre l'aspetto religioso. “Questa ricorrenza – sottolinea Coletta – non è soltanto una tradizione da custodire, ma un'occasione per ritrovarci come comunità, riscoprendo il valore delle nostre radici, della solidarietà e del senso di appartenenza. Oggi le strade del paese, le famiglie e l'intera comunità si uniscono in un clima di condivisione che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell'identità di Paupisi”.

Dopo la grande partecipazione registrata durante la Tredicina curata dal parroco don Cosimo Iadanza, la giornata odierna sarà caratterizzata dalle celebrazioni liturgiche e dalla solenne processione del Santo per le vie del paese, momento particolarmente atteso e ricco di significato.

“La processione di Sant’Antonio – aggiunge il Sindaco – è uno dei momenti più emozionanti dell'anno. Vedere la comunità riunita attorno al proprio Patrono significa assistere a una testimonianza concreta di fede e di attaccamento alle nostre tradizioni, che continuano a essere tramandate con orgoglio alle nuove generazioni”. Accanto agli appuntamenti religiosi, la festa patronale propone anche un articolato programma civile pensato per favorire occasioni di incontro e socialità, organizzato dall’associazione ‘Sant’Antonio’ a cui va il mio plauso. “Anche gli eventi civili hanno un valore importante – evidenzia Coletta – perché consentono a cittadini, famiglie e visitatori di vivere momenti di aggregazione e condivisione. Sono occasioni che rafforzano il tessuto sociale della nostra comunità e contribuiscono a mantenere vivo quel senso di unità che ci contraddistingue”. Infine, il Sindaco rivolge un messaggio augurale a tutta la cittadinanza: “A nome dell'Amministrazione Comunale rivolgo i più sinceri auguri a tutti i cittadini, alle famiglie, ai giovani, agli anziani e a quanti stanno partecipando a questa festa. Un pensiero speciale va a coloro che oggi celebrano il proprio onomastico. Che Sant’Antonio continui a guidare e proteggere Paupisi, rafforzando ogni giorno i valori di unità, solidarietà e comunità che rendono orgogliosa la nostra terra. Viva Sant’Antonio da Padova”