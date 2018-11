Criticità e disservizi nella raccolta dei rifiuti a Benevento Problemi all'impianto di Tufino rallentano l'attività dell'Asia

Resta problematica a Benevento la raccolta dei rifiuti. In numerose zone della città restano i cumuli di sacchetti dinanzi ai palazzi o ai cancelli condominiali.

Alla base della raccolta porta a porta rallentata o addirittura ferma in molte zone c'è la difficoltà nel conferimento dell'immondizia all'impianto Stir di Tufino, in provincia di Napoli, dove l'Asia attualmente trasferisce i rifiuti della città dopo l'incendio che ha distrutto l'impianto sannita di Casalduni. A darne notizia è l'amministratore unico dell'asia, Donato Madaro: “Si stanno verificando criticità e disservizi nella raccolta dei rifiuti. In particolare, i rallentamenti dell’impianto di Tufino, a cui sono destinati i rifiuti non riciclabili, ha comportato l’impossibilità di disporre di sufficienti veicoli e cassoni per stoccare i rifiuti raccolti e per il successivo trasporto, comportando di fatto l’impossibilità di completare i giri programmati”.

A subire disservizi nella raccolta sono moltissime strade della zona A che comprende parte del Centro Storico, zona Mellusi – Atlantici, Pacevecchia, Capodimonte e Cretarossa.

Mentre per la zona B (zona Ferrovia e Rione Libertà) non è stato possibile completare la raccolta in via S. Clementina, via Bari, via Salerno, via Bologna, via Duca d’Aosta, via Lungo Sabato Matarazzo, via Gioberti, via Pellico, via Settembrini, via Cosentini, Decò via Napoli, via Pascale, p.co Vigna Clara, , via S. Colomba, via Vitelli, 7, via Sturzo, traversa via M. Pacifico.

“Ovviamente – spiega ancora Madaro - tali criticità si sono manifestate anche per altri servizi dedicati specificatamente alle utenze non domestiche”.

Ed annuncia: “Nei prossimi giorni, perdurando l’attuale situazione degli impianti di destinazione dei rifiuti e le scarse disponibilità di stoccaggio dei rifiuti prima della partenza, si potranno verificare ulteriori disservizi e ritardi nel servizio di raccolta rifiuti. Al fine di attenuare tali disservizi, non dipendenti da responsabilità di A.S.I.A. Benevento S.p.a., alla ripresa dei turni successivi dei singoli flussi di rifiuti raccolti l’Azienda ha previsto che si inizi il percorso dal punto in cui è conclusa la raccolta del turno precedente.

Ringraziamo i cittadini che stanno collaborando a fronteggiare tale situazione critica non addebitabile a responsabilità dell’Azienda e che pazientemente trattengono in casa il più possibile i rifiuti, sopportando i ritardi che si stanno verificando”.