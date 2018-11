In arrivo regolamento artisti di strada a Benevento L'iter della commissione cultura

La Commissione Cultura presieduta da Antonio Puzio comunica che a breve sarà attivo il regolamento “Artisti di strada”. L’iter del regolamento è iniziato prima dell’estate con l’approvazione da parte della stessa Commissione Cultura e dalla Commissione Affari Istituzionali.

“La mia idea – afferma Antonio Puzio – era quella di organizzare un Festival durante il periodo estivo. Questo tipo di manifestazione è a costo zero, pertanto porta solo benefici al nostro territorio. Per una serie di problematiche all’interno del settore cultura, non era ancora stata ancora proposta la delibera. Ho appreso che essa è stata preparata e quindi sarà portata all'ordine del giorno del prossimo Consiglio.

Successivamente, sarà mia cura dare tutto il supporto affinché si possa organizzare sul territorio la prima edizione del Festival degli Artisti di strada.

Desidero quindi ringraziare tutti i membri della Commissione e soprattutto l’ex-componente Nicola Sguera.

L’occasione è propizia per ricordare che questo è il secondo Regolamento che la Commissione licenzia.

Il precedente Regolamento (nonché il primo in assoluto di questa Amministrazione), votato in Consiglio nel dicembre del 2016, riguardava i matrimoni e le unioni civili.

Anche in quella circostanza ci furono ritardi per via della definizione delle tariffe da applicare. Da qualche mese, finalmente, grazie ad un ulteriore lavoro della Commissione Cultura, il Regolamento è attivo. Esso riguarda le tariffe e le norme di utilizzo dei luoghi per tali celebrazioni e dei relativi rinfreschi, individuando le location da poter utilizzare: Palazzo Paolo V, la Villa Comunale e i Giardini del Teatro De Simone”.

Redazione Bn