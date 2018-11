Benevento: domenica tutta la città chiusa al traffico auto Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 non si potrà circolare in auto in gran parte della città

Domenica di chiusura al traffico in tutta la città di Benevento. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 sarà impossibile accedere con l'auto (a meno che sia elettrica, a gas o euro6) in gran parte della città. Ciò per il nuovo superamento dei livelli di guardia delle polveri sottili.

A renderlo noto il Comune di Benevento: "a seguito del superamento del valore massimo della media giornaliera di PM 2,5 e PM 10, stamani è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta la circolazione in ambito urbano di tutti i veicoli a motore nella giornata di domenica 18 novembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Di conseguenza saranno istituiti i seguenti punti di chiusura della zona interdetta:

contrada Piano Morra, incrocio con viabilità area stadio Ciro Vigorito;

via Napoli, incrocio sul ponte fiume Sabato (direzione centro);

via Torre della Catena, incrocio con via Appio Claudio (direzione rione Libertà);

via Torre della Catena, incrocio con corso dante (direzione centro);

via Posilipo, incrocio con via Agilulfo (direzione centro)

corso Vittorio Emanuele (direzione centro)

via San Pasquale, incrocio con via Tiengo (direzione Arco di Traiano)

via San Pasquale, incrocio con via dei Longobardi (direzione Arco di Traiano)

via Cupa Ponticelli, incrocio con rotonda Ponticelli;

via Guglielmo di Tocco, incrocio con via Schipa;

via Mustilli, incrocio con la rotonda delle Scienze;

via Nicola Sala, incrocio con la rotonda delle Scienze;

via Rotili, incrocio con sottopasso via Goldoni (direzione via Pirandello);

via Mario Vetrone, incrocio con via Pietro Nenni;

rotonda Meomartini, incrocio con via Meomartini (direzione viale Mellusi);

viale Mellusi, incrocio con via Meomartini;

via delle Puglie, incrocio con via Avellino.

Sono esclusi dal divieto i mezzi pubblici, i mezzi di soccorso e d’emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita e le auto Euro 6".