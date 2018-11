Problemi trasporti: la ricetta in 5 punti della Trotta Bus “Riunione con sindaco Mastella positiva. Martedi tavolo tecnico"

“Grande apertura da parte dell’amministrazione comunale di Benevento per quanto riguarda le nostre proposte, tutte indirizzate a colmare delle problematiche che ormai durano da anni e che sono sotto gli occhi di tutti”. Così la Trotta Bus, al termine della riunione con il sindaco Clemente Mastella di questa mattina.

“Per questo, annunciamo – spiegano con una nota dall'azienda che a Benevento espleta il trasporto publico locale - che martedì si svolgerà un tavolo tecnico dove verrà presentato ufficialmente il nostro piano di ristrutturazione che sarà diviso in 5 punti: razionalizzazione del servizio, riducendo le frequenze del chilometraggio il sabato e la domenica, allargare il servizio ai centri commerciali di Benevento, per servire al meglio gli attrattori principali della città. Poi la trasformazione di alcuni contratti da parte time a full time, la lotta all’evasione e tolleranza zero per chi non paga il biglietto, una battaglia senza sconti che verrà annunciata attraverso il lancio di una campagna pubblicitaria sia sul web che a livello di cartellonistica e che verrà affiancata all’inserimento di alcuni controllori sugli autobus con l’obiettivo di individuare chi evade. La meta di chi usa gli autobus a Benevento non paga il biglietto – rimarcano dall'azienda -, una situazione che non è più tollerabile. Ultimo punto, lotta all’assenteismo, abbiamo infatti constatato come dal 1 gennaio 2018 la nostra azienda abbia registrato circa 1300 turni tra malattia e permessi, una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti dell’azienda e della città”.