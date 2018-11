Arrivano nuovi Vigili del fuoco. Il Conapo: "Nostro successo" Il segretario provinciale Cavuoto rivendica il lavoro svolto dall'organizzazione

“Dopo mesi di lotte incessanti e purtroppo rileviamo e notiamo in “splendida solitudine”, finalmente il nostro Comando si vedrà assegnare 22 vigili del fuoco. Un importantissimo risultato è stato quindi raggiunto grazie all’attività del nostro sindacato e della Segreteria Provinciale di Benevento. Così in una nota Livio Cavuoto, segretario provinciale del Conapo dopo il via libera per l'arrivo di nuovi vigili nel Sannio.

“Certamente – rimarca Cavuoto - ora tanti tenteranno di arrogarsi indebitamente i meriti di questa importante conquista.

A coloro che sono rimasti inermi e colpevoli spettatori mentre la nostra Segreteria Provinciale senza sosta continuava il lavoro di sensibilizzazione su questi temi vogliamo ricordare quanto fatto dalla nostra organizzazione sindacale in merito nell’ultimo anno”. Cavuoto ricorda quindi tutte le note protocollate e indirizzate alla direzione centrale per le Risorse umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, al Presidente della Regione Campania, De Luca, al Prefetto ed al sindaco di Benevento, oltre che ovviamente alla Direzione regionale Vvf ed al comando provinciale.

“Sfidiamo chiunque – ribadisce il segretario provinciale del Conapo - a dimostrare di aver lavorato su questi temi con la stessa tenace caparbietà di quanto fatto dalla nostra Segreteria Provinciale e gradiremo anche vedere quanto prodotto, documentato, chiesto dagli “altri”, ovvero dalle altre OS presenti presso il nostro Comando.

Sicuramente ci troveremo di fronte ad un foglio desolatamente bianco e questa è la riprova della scarsa sensibilità sulle esigenze del personale operativo e sull’autoreferenzialismo di chi dovrebbe invece avere come unico scopo la tutela del personale.

Un importante risultato è stato raggiunto ed altri ne seguiranno a riprova che il serio lavoro sindacale paga, le chiacchiere lasciano il tempo che trovano.

Riteniamo importante ringraziare la Dirigenza di questo Comando che ha sempre condiviso le nostre istanze in merito alla carenza di personale del Comando di Benevento. Ed un grazie a tutti gli iscritti che con la forza delle loro deleghe ci hanno consentito di lavorare per ottenere questo importante risultato”.